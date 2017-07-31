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За "карусели" на выборах ввели уголовную ответственность

Законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня, подписал Президент России Владимир Путин.

Согласно нового закона, опуюликованного на портале правовой информации, членам избиркома, незаконно выдавшим бюллетень, будет грозить штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы или тюрьма сроком до четырёх лет.

За получение подобного бюллетеня грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до трёх лет.

Политика
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kuzbassnews.ru
31/07/2017
Политика
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