За кражу имущества соседей 30-летний кемеровчанин направлен в колонию общего режима

Как рассказали «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, 30-летний временно проживающий в Мариинске кемеровчанин в период испытательного срока, назначенного по предыдущим приговорам, совершил кражу чужого имущества из соседского дома, после чего решил арендовать этот дом для дальнейшего проживания.

30-летний кемеровчанин, имеющий 7 классов образования, в конце мая текущего года решил что-нибудь похитить из соседнего дома для дальнейшей продажи, воспользовавшись длительным отсутствием соседей. Сломав дверные запоры, он проник в дом, откуда похитил Wi-Fi роутер марки «Huawei», массажёр «SUPER LIFE» и радиотелефон марки «Philips» общей стоимостью около полутора тысяч рублей.

На следующий день он узнал номер телефона хозяйки дома, из которого он накануне совершил кражу, и в ходе разговора с ней попытался договориться о сдаче ему в аренду этого же дома. Получив отказ в своей просьбе, он в позднее время суток вновь совершил кражу, похитив со двора тех же соседей 12 небольших чугунных плит.

Общая сумма ущерба, причинённого кражей, составила около трёх с половиной тысяч рублей. Шесть похищенных плит подсудимый успел продать, а остальное имущество выдал добровольно уже после его задержания сотрудниками полиции.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

При назначении наказания суд учёл отсутствие отягчающих и наличие совокупности смягчающих обстоятельств.

Учёл суд и то, что преступление подсудимый совершил в период условного осуждения по приговорам Заводского районного суда города Кемерово: в прошлом году он ударил старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска, а позже нанёс ножевое ранение своей знакомой, причинив ей тяжкий вред здоровью.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области, отменив условное осуждение, назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не был обжалован и на днях вступил в законную силу.

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