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За лето с берегов кузбасских водоемов ликвидировано 39 свалок

Как отметили в департаменте природных ресурсов и экологии, по итогам лета в 15 муниципалитетах обнаружено 40 мест несанкционированного скопления бытовых, строительных отходов и угольной золы. Вместе с количеством мусорных куч, выявленных в апреле и мае, получилось 118 свалок. Из них, по предписаниям экологов, администрации городов и районов расчистили 27 мест весной и 39 – летом.

Последние летние проверки водоохранных зон специалисты областного комитета природных ресурсов провели в Ижморском, Таштагольском, Мариинском, Ленинск-Кузнецком районах и в городе Кемерово. В результате августовских рейдов экологи обнаружили девять стихийных свалок, пять из которых в столице региона. Одну точку скопления бытового мусора площадью 5 кв. м выявили на берегу Томи в Ленинском районе, остальные – в Заводском на берегах ручья Суховский: три участка захламления под теплотрассой, общей площадью 35 кв. м, и одно в зеленой зоне недалеко от улицы Овражная. В селе Чусовитино Ленинск-Кузнецкого района на берегу реки Нижняя Черноушка зафиксирована территория в 10 кв. м, усыпанная пластиковыми бытовыми отходами. А в Мариинске экологи нашли мусор в русле реки Баимчик: три места скопления, в общей сложности около 30 кв. м.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Экология
Топ
Ижморский
Кемерово
Ленинск-Кузнецкий
Мариинск
kuzbassnews.ru
04/09/2019
Экология
Топ
Ижморский
Кемерово
Ленинск-Кузнецкий
Мариинск
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