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За мат на борту самолета две кемеровчанки получили штрафы

В аэропорту Кемерово после приземления борта из Санкт-Петербурга, один из пассажиров пожаловался на попутчиц, которые весь полет громко разговаривали и смеялись, постоянно ходили по салону, а на замечания отвечали матом.

Транспортные полицейские задержали нарушительниц и, доставив в дежурную часть, составили на них протоколы за мелкое хулиганство. Теперь каждой девушке предстоит заплатить штраф в 700 рублей.

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kuzbassnews.ru
22/08/2017
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