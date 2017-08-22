За мат на борту самолета две кемеровчанки получили штрафы

В аэропорту Кемерово после приземления борта из Санкт-Петербурга, один из пассажиров пожаловался на попутчиц, которые весь полет громко разговаривали и смеялись, постоянно ходили по салону, а на замечания отвечали матом.
Транспортные полицейские задержали нарушительниц и, доставив в дежурную часть, составили на них протоколы за мелкое хулиганство. Теперь каждой девушке предстоит заплатить штраф в 700 рублей.
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