За минувшие сутки росгвардейцы вернули домой двоих пропавших несовершеннолетних кузбассовцев

В Юрге экипажи вневедомственной охраны Росгвардии, задействованные в системе единой дислокации, получили ориентировку на пропавшего 7-летнего мальчика. По предварительной информации, мать ребенка обнаружила пропажу сына, который до этого играл во дворе, и обратилась за помощью к правоохранителям.

В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы нашли юного жителя в одном из торговых центров и вызвали на адрес сотрудников ПДН. Выяснилось, что мальчик без предупреждения взрослых отправился на прогулку по городу с приятелем. Стражи правопорядка вернули ребенка домой.

Кроме этого, в Мариинске экипаж Росгвардии во время патрулирования городских улиц обнаружил подходящую под описание несовершеннолетнюю, которую несколько дней разыскивают родственники. По предварительной информации, 17-летняя горожанка ушла из дома и не вернулась. Местонахождение ее было неизвестно.

Для выяснения обстоятельств росгвардейцы передали девушку инициаторам розыска.