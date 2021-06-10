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За минувшие сутки росгвардейцы вернули домой двоих пропавших несовершеннолетних кузбассовцев

 В Юрге экипажи вневедомственной охраны Росгвардии, задействованные в системе единой дислокации, получили ориентировку на пропавшего 7-летнего мальчика. По предварительной информации, мать ребенка обнаружила пропажу сына, который до этого играл во дворе, и обратилась за помощью к правоохранителям.

 В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы нашли юного жителя в одном из торговых центров и вызвали на адрес сотрудников ПДН. Выяснилось, что мальчик без предупреждения взрослых отправился на прогулку по городу с приятелем. Стражи правопорядка вернули ребенка домой.

 Кроме этого, в Мариинске экипаж Росгвардии во время патрулирования городских улиц обнаружил подходящую под описание несовершеннолетнюю, которую несколько дней разыскивают родственники. По предварительной информации, 17-летняя горожанка ушла из дома и не вернулась. Местонахождение ее было неизвестно.

 Для выяснения обстоятельств росгвардейцы передали девушку инициаторам розыска. 

Происшествия
Мариинск
Юрга
kuzbassnews.ru
10/06/2021
Происшествия
Мариинск
Юрга

Новости Кузбасса

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