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За минувшие сутки в кузбасском городе экипаж Росгвардии задержал двух разыскиваемых граждан

  В дневное время в городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на маршруте патрулирования заметил прохожего, подходящего под описание разыскиваемого в серии продуктовых краж.

  Стражи правопорядка задержали ранее судимого за аналогичные преступления, а также грабеж и разбой 36-летнего жителя Новокузнецка. В ходе проверки его личности факт нахождения в оперативном розыске подтвердился. По предварительной информации, подозреваемый похищал продукты питания из городских магазинов с целью перепродажи в областном центре. Задержанного росгвардейцы передали правоохранителям.

  Спустя время топкинский экипаж Росгвардии в ходе патрулирования частного сектора по приметам обнаружил и задержал неоднократно судимого за кражи 42-летнего местного жителя, находящегося в розыске. Он подозревается в серии имущественных преступлений, совершенных в торговых организациях на территории города.

  Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину инициаторам розыска.

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Топки
kuzbassnews.ru
22/07/2020
Происшествия
Топ
Топки

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