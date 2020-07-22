За минувшие сутки в кузбасском городе экипаж Росгвардии задержал двух разыскиваемых граждан

В дневное время в городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на маршруте патрулирования заметил прохожего, подходящего под описание разыскиваемого в серии продуктовых краж.

Стражи правопорядка задержали ранее судимого за аналогичные преступления, а также грабеж и разбой 36-летнего жителя Новокузнецка. В ходе проверки его личности факт нахождения в оперативном розыске подтвердился. По предварительной информации, подозреваемый похищал продукты питания из городских магазинов с целью перепродажи в областном центре. Задержанного росгвардейцы передали правоохранителям.

Спустя время топкинский экипаж Росгвардии в ходе патрулирования частного сектора по приметам обнаружил и задержал неоднократно судимого за кражи 42-летнего местного жителя, находящегося в розыске. Он подозревается в серии имущественных преступлений, совершенных в торговых организациях на территории города.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину инициаторам розыска.