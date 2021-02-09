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За минувшие выходные росгвардейцы задержали троих разыскиваемых граждан

    Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области задержали и передали сотрудникам полиции троих подозреваемых в преступлениях, в том числе находящихся в федеральном розыске.

    В Таштаголе стражи правопорядка на улице Гагарина остановили 48-летнего прохожего, который подходил под описание разыскиваемого человека. В ходе установления его личности, выяснилось, что перед ними оказался ранее судимый за имущественные преступления кузбассовец, находящийся в федеральном розыске по подозрению в угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.

    В Прокопьевске росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в магазине по проспекту Строителей, в котором стражи правопорядка задержали 30-летнего посетителя. Мужчина пытался пронести мимо кассы неоплаченный алкоголь. Правоохранители установили, что мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении серии имущественных преступлений из торговых точек родного города.

    В вечернее время в Юрге росгвардейцы остановили по улице Волгоградская с целью проверки личности двоих подозрительных молодых людей с признаками алкогольного опьянения. Один из них был неоднократно судим, в том числе за кражу и грабеж. Росгвардейцы установили, что молодой рецидивист находился в оперативном розыске за кражу одежды из спортивного магазина города. Личность подозреваемого удалось установить благодаря установленным в торговом зале камерам видеонаблюдения.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных инициаторам розыска.

Происшествия
Прокопьевск
Таштагол
Юрга
kuzbassnews.ru
09/02/2021
Происшествия
Прокопьевск
Таштагол
Юрга
Новости Кузбасса

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