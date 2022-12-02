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За минувший месяц в Кузбассе росгвардейцы отреагировали на 11 сигналов, сопряженных с риском для жизни

В ноябре на территории Кемеровской области экипажи вневедомственной охраны Росгвардии более 120 раз приходили на помощь гражданам, жизни и здоровье которых находились в опасности.

 Так, за минувший месяц в городах Кемерово, Новокузнецк, Мариинск, Междуреченск и Топки стражи правопорядка осуществили оперативные выезды по 11 сигналам о происшествиях с применением ножа и других предметов в качестве орудий. Во всех случаях росгвардейцы задержали предполагаемых виновников в причинении вреда здоровью и обеспечили безопасность потерпевшим гражданам.

 В течение ноября патрульные войск правопорядка отреагировали на 66 сообщений об угрозах физической расправой в адрес кузбассовцев. Тяжких последствий не допущено. Кроме этого, росгвардейцы задержали 37 подозреваемых в причинении побоев. Большинство противоправных действий предотвращено в местах проживания граждан.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
kuzbassnews.ru
02/12/2022
Происшествия
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