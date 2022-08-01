За минувшую неделю сотрудники Росгвардии разыскали 10 человек

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в ходе патрулирования населенных пунктов Кузбасса за прошедшую неделю задержали семерых разыскиваемых злоумышленников, а также помогли трем без вести пропавшим вернуться домой. Все задержанные разыскивались по подозрению в имущественных преступлениях, в том числе один из подозреваемых находился в федеральном розыске.

В Новокузнецке в ночное время экипаж Росгвардии обратил внимание на 36-летнего местного жителя. Мужчина шел по улице Тореза, включив музыкальную колонку. После проверки личности росгвардейцы выяснили, что мужчина с признаками алкогольного опьянения находится в федеральном розыске за неисполнение наказания в виде исправительных работ. Ранее мужчину осудили за неуплату средств на содержание детей. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Кроме этого, в городе Мариинск экипаж вневедомственной охраны Росгвардии своевременно обнаружил без вести пропавшего мужчину. По предварительной информации, местный житель поссорился с супругой и ушел из дома. Более суток о местоположении новокузнечанина не было ничего неизвестно. Женщина знала, что у супруга проблемы со здоровьем, поэтому обратилась за помощью к правоохранителям. Росгвардейцы обнаружили пропавшего горожанина в одном из дворов по улице Советской. Экипаж Росгвардии доставил мужчину домой целым и невредимым.

Фото: Росгвардия