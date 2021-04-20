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За минувшую неделю в Кемерове отремонтировали 31 светофор

За минувшую неделю специалисты Центра организации дорожного движения отремонтировали 31 светофор.

На электронных регулировщиках были заменены матрицы, отремонтированы кабели, клеммники и кнопки. Работы были проведены без отключения светофорных объектов. Также очищены от объявлений 161 и отмыты 213 светофорных стоек. Кроме этого, поправлены, восстановлены и приведены в порядок более 1200 дорожных знаков.

Сообщить о неработающем светофоре или повреждённом дорожном знаке можно на "горячую линию" МБУ "Кемеровские автодороги": 67-00-00.

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kuzbassnews.ru
20/04/2021
Общество
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Новости Кузбасса

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