За минувшую неделю в Кемерове отремонтировали 31 светофор

За минувшую неделю специалисты Центра организации дорожного движения отремонтировали 31 светофор.
На электронных регулировщиках были заменены матрицы, отремонтированы кабели, клеммники и кнопки. Работы были проведены без отключения светофорных объектов. Также очищены от объявлений 161 и отмыты 213 светофорных стоек. Кроме этого, поправлены, восстановлены и приведены в порядок более 1200 дорожных знаков.
Сообщить о неработающем светофоре или повреждённом дорожном знаке можно на "горячую линию" МБУ "Кемеровские автодороги": 67-00-00.
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