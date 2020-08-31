За минувшую неделю в Кузбассе росгвардейцы задержали семь разыскиваемых граждан

В течение прошедшей недели сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу выявили и задержали семь человек, находившихся в розыске.

В вечернее время в Юрге экипаж Росгвардии получил указание о проверке возможного местонахождения 33-летней женщины, которая находилась в оперативном розыске за имущественное преступление. В указанном месте гражданки не оказалось, но вскоре неподалеку росгвардейцы заметили подходившую под описание прохожую. Женщина была передана полиции.

Тем временем в Кисилевске сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего местного жителя, разыскивавшегося как подозреваемый в краже. Ещё двоих граждан, находившихся в розыске за имущественные преступления, росгвардейцы задержали в Кемерове.

В Прокопьевске экипаж Росгвардии пресек нарушение общественного порядка и задержал ранее судимого за мошенничество, незаконное образование и неправомерный оборот средств платежей 27-летнего мужчину, разыскивавшегося за кражу.

В Новокузнецке росгвардейцы пресекли попытки краж товаров из магазинов, задержав двух находившихся в розыске мужчин. В торговой точке на проспекте Шахтёров украсть товар попытался 33-летний рецидивист, разыскивавшийся за мошенничество; в магазине на ул. Покрышкина сотрудники вневедомственной охраны задержали 32-летнего мужчину, находившегося в оперативном розыске как подозреваемый в краже.