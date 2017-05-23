За мошенничество в крупном размере нотариус и его сообщники получили реальные сроки заключения
Бывшему нотариусу и его 3 сообщникам, которые незаконно завладели квартирой умершего мужчины вынесен обвинительный приговор.
40-летний бывший нотариус и 3 кемеровчан в возрасте 37, 43 и 38 лет признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
В 2013 году один из осужденных, работающий неофициально риэлтором, получил информацию о смерти пенсионера - собственника однокомнатной квартиры в Кемерово на улице Федоровского. Через знакомых он узнал, что пенсионер скончался еще в 2011 году, а на его квартиру никто не претендует.
План обогащения был прост: были изготовлены фиктивные документы, подтверждающие якобы родственные связи с умершим гражданином, на основании чего нотариус оформил наследство и выдал одному из сообщников свидетельство о праве на наследство. Затем на подставное лицо обвиняемые зарегистрировали право собственности на квартиру. После оформления необходимых документов, они продали недвижимость за 1 млн 400 тысяч рублей.
В результате были нарушены права законного наследника – двоюродного брата умершего мужчины.
О преступной деятельности нотариуса стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области.
Приговором суда бывшему нотариусу, 37- и 38-летнему мужчинам назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы каждому в колонии общего режима, 43-летнему мужчине - в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Мужчины взяты под стражу в зале суда.
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