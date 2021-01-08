За новогодние праздники более 13 тысяч детей бесплатно посетили учреждения культуры

С 1 по 10 января 2021 года жители региона активно посещали музеи и катки, а также занимались горнолыжным спортом.

Как рассказал замгубернатора Сергей Алексеев, с 3 по 10 января учреждения культуры в регионе посетили 24 087 человек. В этот период кузбассовцы в возрасте до 18 лет могли сходить в областные государственные музеи и выставочные залы бесплатно. Этой возможностью за каникулы воспользовались 13 736 детей. Лидерами по посещаемости стали музей-заповедник «Томская Писаница» и Кузбасский государственный краеведческий музей.