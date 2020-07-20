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За полгода в Кузбассе правопреемникам выплатили 26,4 миллиона рублей

За 6 месяцев 2020 года Кемеровской области за выплатой пенсионных накоплений умерших родственников обратилось 447 правопреемников. В целом за полгода правопреемникам перечислено 26,4 млн рублей.

Пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам тогда, когда гражданин умер до назначения ему накопительной пенсии. Исключение составляют случаи, когда накопления сформированы в рамках программы государственного софинансирования пенсий. Остаток таких средств, невыплаченный гражданину при жизни, выплачивается его правопреемникам.

Правопреемниками умершего гражданина являются лица, указанные в его заявлении о распределении средств пенсионных накоплений, при отсутствии заявления - близкие родственники (правопреемники первой и второй очереди). К правопреемникам первой очереди относятся супруги, дети и родители. Если таковых нет или они отказываются от выплаты, то претендовать на выплату могут правопреемники второй очереди - братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Заявление о выплате средств пенсионных накоплений в территориальный орган ПФР или в негосударственный пенсионный фонд правопреемники должны подать в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. Пропущенный срок для обращения может быть восстановлен в судебном порядке.

Для сведения:

Пенсионные накопления имеют граждане 1967 года рождения и моложе, а также участники Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений.

Выплачиваемые правопреемникам средства пенсионных накоплений налогом на доходы физических лиц не облагаются.

Общество
kuzbassnews.ru
20/07/2020
Общество
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