За попытку дать взятку полицейскому кузбассовец предстанет перед судом

39-летний кузбассовец предстанет перед судом за покушение на дачу взятки должностному лицу.

В ноябре прошлого года в Беловском районе сотрудники ГАИ остановили микроавтобус с признаками сильного перегруза.

В салоне машины оказались коробки со спиртосодержащей жидкостью. При этом документов на перевозимый груз водитель не предоставил, инспектор пригласил его в служебный автомобиль для оформления протокола. Обвиняемый предложил полицейскому денежное вознаграждение, за то, чтобы тот не изымал перевозимое им незаконно спиртное. В подтверждение своих слов мужчина оставил в салоне транспортного средства 17 тысяч рублей. Однако полицейский на сделку не пошел и вызвал следственную группу.

Спиртосодержащая жидкость была изъята, исследование показало ее несоответствие ГОСТу. По данному факту материалы были направлены в органы полиции. В рамках расследования уголовного дела проведены фоноскопическая и лингвистическая экспертизы. Результаты показали, что инициатива коррупционного решения вопроса исходила от обвиняемого и голос на записи принадлежит именно ему.

Фото из открытых источников