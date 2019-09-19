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За попытку дать взятку полицейскому кузбассовец предстанет перед судом

39-летний кузбассовец предстанет перед судом за покушение на дачу взятки должностному лицу.

В ноябре прошлого года в Беловском районе сотрудники ГАИ остановили микроавтобус с признаками сильного перегруза.

В салоне машины оказались коробки со спиртосодержащей жидкостью. При этом документов на перевозимый груз водитель не предоставил, инспектор пригласил его в служебный автомобиль для оформления протокола. Обвиняемый предложил полицейскому денежное вознаграждение, за то, чтобы тот не изымал перевозимое им незаконно спиртное. В подтверждение своих слов мужчина оставил в салоне транспортного средства 17 тысяч рублей. Однако полицейский на сделку не пошел и вызвал следственную группу.

Спиртосодержащая жидкость была изъята, исследование показало ее несоответствие ГОСТу. По данному факту материалы были направлены в органы полиции. В рамках расследования уголовного дела проведены фоноскопическая и лингвистическая экспертизы. Результаты показали, что инициатива коррупционного решения вопроса исходила от обвиняемого и голос на записи принадлежит именно ему.

 

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
19/09/2019
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