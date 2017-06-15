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За распространение персональных данных предприятие привлечено к ответственности

По постановлению прокурора Мариннска муниципальное предприятие привлечено к административной ответственности за распространение персональных данных.

В прокуратуру  Мариинска в апреле обратилась местная жительница с жалобой на нарушение своих прав. Без ее согласия были распространены ее персональные данные.

Прокуратура города провела проверку и выявила грубые нарушения Федерального закона «О персональных данных». В апреле 2017 года МУП «Единый центр жилищно-коммунальных услуг» передал без согласия женщины уведомление о задолженности за коммунальные платежи, где были указаны фамилия, имя и отчество заявительницы, адрес и размер долга. Уведомление было вручено обслуживающей организации и затем - председателю уличного комитета.

По результатам проверки прокурор г. Мариинска возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных).

Мировой судья судебного участка № 1 Мариинского городского судебного района рассмотрел материалы дела и признал МУП виновным в совершении правонарушения. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
15/06/2017
Происшествия
Мариинск
Новости Кузбасса

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