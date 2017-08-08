За сбросы в реки предприятие ЖКХ оштрафовано на 240 тысяч рублей

Департамент природных ресурсов и экологии за сбросы в реки Черемшанка и Большая Камышная оштрафовал на 240 тысяч рублей муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Топкинского района.

В водах рек, пострадавших от сбросов водится плотва, елец, пескарь, окунь, а Большая Камышная, приток Томи, богата щукой, ершом, карасем и ценным хариусом. Пресечение фактов сброса поможет сохранить биоресурсы, прежде всего, планктон и кормовой бентос, которыми питается рыба.