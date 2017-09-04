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За шесть месяцев 2017 года в кузбассе выявлено 1363 нарушения природоохранного законодательства

1363 нарушения природоохранного законодательства выявила прокуратура Кемеровской области за полгода в 2017 году. Эта цифра на 13,5% меньше, чем за шесть месяцев минувшего года. При этом в 1,4 раза выросло число исков, направленных в суд (с 62 до 89).

По информации пресс-службы Кузбасской прокуратуры, за год выросло и число представлений – с 219 до 249.

Число прокурорских проверок, что закончились возбуждениями уголовных дел не изменилось и равно семи.В ходе проверок было выявлено, что 75% кузбасских предприятий сбрасывают стоки в воду без их очистки. Все эти компании были оштрафованы за сбросы сточных вод на 2 млн рублей.

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kuzbassnews.ru
04/09/2017
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Новости Кузбасса

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