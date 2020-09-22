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За сутки росгвардейцы задержали троих разыскиваемых граждан

 В дневное время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» с городского сетевого магазина. На месте происшествия росгвардейцы задержали 34-летнего мужчину, которого работники торговой точки заподозрили в хищении алкогольных напитков. На записях с камер видеонаблюдения было видно, что задержанный неоднократно проносил мимо кассы бутылки со спиртным. В ходе проверки его личности росгвардейцы установили, что уроженец Белгородской области находится в федеральном розыске как утративший связь с родственниками. Для разбирательства стражи правопорядка передали разыскиваемого правоохранителям.

 Кроме этого, в вечернее время в Юрге экипаж Росгвардии прибыл на сигнал «тревога» в один из охраняемых сетевых магазинов. Работники торговой точки указали на двоих посетителей с признаками алкогольного опьянения, которые пытались пронести мимо кассы четыре бутылки с вином, но были остановлены на выходе. Мужчины повели себя агрессивно и были задержаны. В ходе поверки личности выяснилось, что задержанные юргинцы находятся в оперативном розыске по подозрению в совершении грабежа на территории Юрги.

 Для дальнейшего разбирательства ранее не судимых приятелей 32 и 26 лет стражи правопорядка передали правоохранителям.

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kuzbassnews.ru
22/09/2020
Происшествия
Новокузнецк
Юрга
Новости Кузбасса

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