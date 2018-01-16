За сутки в Кемерово сняли снежный накат с 15 улиц

Новокузнечанин заплатит штраф за опасный пост в соцсетях Изображение мог посмотреть неопределенный круг лиц. Действиями 27-летнего новокузнечанина...

41 сотовый телефон пытался перекинуть в тюрьму наркоман из Кузбасса 41 сотовый телефон пытался перекинуть в тюрьму 27-летний мужчина-наркоман из Кузбасса, однако...

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