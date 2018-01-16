За сутки в Кемерово сняли снежный накат с 15 улиц

За минувшие сутки в Кемерово привели в порядок 62 улицы сектора индивидуальной застройки, сняли снежный накат с 15 улиц города.
Ночью на линии работали 92 единицы снегоуборочной техники, в том числе 24 ДМК с плужно-щеточным оборудованием и пескоразбрасывателями, 10 тракторных щёток и 7 автогрейдеров. В вывозе снега были задействованы 39 самосвалов.
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