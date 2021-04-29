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За сутки в Кузбассе росгвардейцы задержали троих разыскиваемых рецидивистов

В Кузбассе экипажи Росгвардии вневедомственной охраны задержали троих разыскиваемых рецидивистов, двое из которых находились в федеральном розыске

В Новокузнецке в дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о краже товара в сетевом магазине по проспекту Строителей. На указанном адресе стражей правопорядка встретила администратора торговой точки. Женщина пояснила, что неизвестный попытался пронести спиртное мимо кассовой зоны под одеждой, не оплатив товар. Работники магазина остановили подозреваемого и вызвали правоохранителей. Бойцы задержали мужчину для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за кражу и умышленное причинение вреда здоровью 32-летний житель Юрги с признаками алкогольного опьянения. Задержанный более года назад был объявлен в федеральный розыск в городе Киселевск, как скрывающийся от органов исполнения наказания.

В то же время новокузнецкий росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога», поступивших из питейного заведения по улице Обнорского. На месте происшествия бойцы обнаружили неизвестного с признаками алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно. Горожанин выражался нецензурной бранью и провоцировал посетителей заведения на конфликт. Стражи правопорядка успокоили и задержали его для выяснения обстоятельств. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 37-летний прокопчанин, разыскиваемый как подозреваемый, скрывшийся от органов дознания.

Кроме этого, в городе Гурьевск экипаж Росгвардии отрабатывал ранее полученную ориентировку о подозреваемой скрывающейся в частном секторе города. При патрулировании улицы Партийцкого росгвардейцы заметили подходящую под описание гражданку на одном из приусадебных участков. Бойцы остановили неизвестную для проверки ее личности. Ей оказалась четырежды судимая за незаконный оборот наркотиков 41-летняя местная жительница, которая находилась в федеральном розыске.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных инициаторам розыска.

Происшествия
Гурьевск
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
29/04/2021
Происшествия
Гурьевск
Новокузнецк

Новости Кузбасса

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