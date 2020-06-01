За сутки в Новокузнецке выявили 32 больных коронавирусом

За сутки с 31 мая по 1 июня в Кузбассе выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 32, Кемерово – 6, Белово – 2, Междуреченск – 2, Прокопьевск – 1, Кемеповский МО – 1.
Четыре пациента выздоровели: Юрга – 2, Белово – 1, Анжеро-Судженск – 1. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом в Кузбассе 233 человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 349 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9248 человек.
01/06/2020
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