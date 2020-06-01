За сутки в Новокузнецке выявили 32 больных коронавирусом

В Кузбассе в ДТП с грузовиком один человек погиб, четверо пострадали 31 мая в Белове на 25 км автодороги «Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк» произошло смертельное ДТП....

Ливни с грозами и град ожидаются в Кузбассе Кемерово, 1 июня 2020, 13:24 — REGNUM В Кузбассе, по данным регионального гидрометцентра, 2 июня...

Водитель «BMW» врезался в столб на Логовом шоссе в Кемерове Как сообщили в ОГИБДД по городу Кемерово, ДТП произошло около 06:00 часов утра 1 июня на Логовом...