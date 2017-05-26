За труд и верность профессии

Больше двухсот работников «Азота» и 15 заслуженных ветеранов были отмечены наградами за высокие показатели в труде, преданность профессии и весомый личный вклад в развитие комбината.

24 заводчанина удостоены наград Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Среди лучших из лучших есть представители рабочих профессий, инженерного звена и генеральный директор КАО «Азот» Игорь Безух.

На торжественном заседании коллегии администрации области одна из самых высоких наград Кузбасса: орден «Доблесть Кузбасса», вручена начальнику цеха КИПиА Николаю Голубеву.

В числе вручённых заводчанам наград медали «За служение Кузбассу», «За веру и добро», «За достойное воспитание детей», «Отцовская слава», «Материнская доблесть», бронзовый знак «За заслуги перед городом Кемерово», заводские почётные грамоты и благодарственные письма, присвоенные почётные звания «Кадровый работник», «Заслуженный работник» и «Почётный работник» КАО «Азот».

Перед высокопрофессиональным многотысячным коллективом кемеровского «Азота» поставлены большие производственные цели. В текущем году на заводе реализовывают два крупных инвестиционных проекта. Общая сумма затрат составит свыше 1,5 млрд. рублей. Речь идёт о реконструкции цеха серной кислоты. Строительные и монтажные работы на данный момент находятся в завершающей стадии. Ещё один проект - реконструкция производства водорода со строительством установки короткоцикловой адсорбции (КЦА) по технологии немецкой компании Linde. Оба проекта характеризуются высокими техническими и экологическими эффектами, окупаются программы очень быстро.

- На ближайшие три года, мы наметили программу, которая обойдётся предприятию в 6 млрд. рублей. Обновятся все основные цеха. Все мероприятия планируется закончить к концу 2019 года. Это увеличит производство селитры на 20% (с 1 млн. до 1млн.200 тысяч) и карбамида на 10% (с 530 до 580 тысяч) от текущего уровня. Эти цифры мы ставим себе благодаря тому, что основные агрегаты аммиак второй и цех карбамида переходят на двухгодичный цикл ремонтов, - продолжает А.Н. Вишневский.

Это наиболее масштабные проекты, но задач, которые решают работники «Азота» сегодня для того, чтобы предприятие успешно работало и отметило ещё не один юбилей, очень много. Их решение зависит от профессионализма, ответственности каждого из 6000 работников предприятия, химиков, которые в эти дни принимают поздравления со своим профессиональным праздником.

Для справки: КАО «Азот» входит в пятёрку крупнейших производителей азотных удобрений в России. Основными потребителями продукции являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия более 40 стран мира. С декабря 2011 года КАО «Азот» находится под управлением ХК «СДС». В состав компании также входит ООО «Ангарский азотно-туковый завод» (г. Ангарск).