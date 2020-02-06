Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

За убийство троих человек житель Кузбасса приговорен к пожизненному заключению

В 2005 году житель Прокопьевска не желая признавать отцовство в отношении двух малолетних детей и выплачивать алименты, решил убить их. Для этого в ночь на 10 мая, достоверно зная, что женщина с детьми находится дома, мужчина в ночное время облил их жилище бензином и поджег.

Предусмотрительно отрезав любые пути к отступу, он облил входные двери и прилегающую вокруг дома территорию, тем самым фактически не оставив семье шансов покинуть помещение. Убедившись, что дом загорелся, злоумышленник скрылся с места преступления.

Тем не менее  бывшей сожительнице удалось выбраться через окно и вывести на улицу 50-летнюю мать, а также своих детей в возрасте 8 месяцев и  полутора  лет. К этому времени на место уже прибыли сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи.

В крайне тяжелом состоянии с многочисленными ожогами потерпевшие были госпитализированы в медицинское учреждение. Спасти детей и 50-летнюю женщину не удалось, они скончались от болевого шока. 27-летняя потерпевшая несколько месяцев находилась в коме, как полагают медики, именно это помогло женщине выжить.

Несмотря на комплекс принятых мер, получить сведения о причастности бывшего сожителя потерпевшей к данному преступлению тогда не удалось. Работа продолжалась долгие годы, и весной 2015  года в результате грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, знающие об обстоятельствах совершения преступления 10-летней давности.

Следствием получены неопровержимые доказательства причастности мужчины к поджогу. По делу проведено порядка 20 различных судебных экспертиз, допрошено более 100 свидетелей. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Необходимо отметить, что он до сих пор не признал вину, всячески препятствовал расследованию, сменил порядка 20 адвокатов, оказывал давление на потерпевшую.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.

Происшествия
Топ
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
06/02/2020
Происшествия
Топ
Прокопьевск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе действуют запреты из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ
Главный санитарный врач Кузбасса Евгений Окс ввел ряд ограничений из-за роста заболеваемости...
Мартеновская печь взорвалась на кузбасском заводе
На одном из кузбасских заводов взорвалась печь. Момент, когда это случилось, очевидцы сняли на...
В Кузбассе в очередной раз «заминировали» суды
Сегодня, 6 февраля, в суды кузбасса вновь поступили сигналы о минировании. По информации источника...
Сергей Кузнецов рассказал о планах развития Новокузнецка
5 февраля в Новокузнецке прошло выездное заседание правительства Кузбасса под председательством...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus