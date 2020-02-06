За убийство троих человек житель Кузбасса приговорен к пожизненному заключению

В 2005 году житель Прокопьевска не желая признавать отцовство в отношении двух малолетних детей и выплачивать алименты, решил убить их. Для этого в ночь на 10 мая, достоверно зная, что женщина с детьми находится дома, мужчина в ночное время облил их жилище бензином и поджег.

Предусмотрительно отрезав любые пути к отступу, он облил входные двери и прилегающую вокруг дома территорию, тем самым фактически не оставив семье шансов покинуть помещение. Убедившись, что дом загорелся, злоумышленник скрылся с места преступления.

Тем не менее бывшей сожительнице удалось выбраться через окно и вывести на улицу 50-летнюю мать, а также своих детей в возрасте 8 месяцев и полутора лет. К этому времени на место уже прибыли сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи.

В крайне тяжелом состоянии с многочисленными ожогами потерпевшие были госпитализированы в медицинское учреждение. Спасти детей и 50-летнюю женщину не удалось, они скончались от болевого шока. 27-летняя потерпевшая несколько месяцев находилась в коме, как полагают медики, именно это помогло женщине выжить.



Несмотря на комплекс принятых мер, получить сведения о причастности бывшего сожителя потерпевшей к данному преступлению тогда не удалось. Работа продолжалась долгие годы, и весной 2015 года в результате грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, знающие об обстоятельствах совершения преступления 10-летней давности.

Следствием получены неопровержимые доказательства причастности мужчины к поджогу. По делу проведено порядка 20 различных судебных экспертиз, допрошено более 100 свидетелей. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Необходимо отметить, что он до сих пор не признал вину, всячески препятствовал расследованию, сменил порядка 20 адвокатов, оказывал давление на потерпевшую.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.