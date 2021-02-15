За выходные из Кемерова вывезли около 28 тысяч кубометров снега

Российские полицейские сделали предложение своим девушкам накануне 14 февраля Сразу в нескольких регионах страны полицейские решили сделать предложение своим девушкам накануне...

Теплую и снежную погоду обещают синоптики в Абакане Синоптики прогнозируют теплую и снежную погоду на этой неделе в Абакане.

Вакцинация от коронавируса приостановлена в торговых центрах Новокузнецка В двух новокузнецких торговых центрах временно приостановлена работа прививочных пунктов.