За выходные из Кемерова вывезли около 28 тысяч кубометров снега

Специалисты очищали Пионерский бульвар, улицы Коммунистическая, Сибиряков-Гвардейцев, Рабочая, Черняховского, проспект Шахтеров и другие.
Всего с начала сезона объём вывезенного с улиц Кемерова снега приближается к 1 миллиону кубометров.
15 февраля в уборке дорог задействованы 152 единицы специализированной техники, 221 дорожный рабочий, 20 фронтальных погрузчиков, 23 единицы тракторных щеток, 8 грейдеров.
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