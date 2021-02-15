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За выходные из Кемерова вывезли около 28 тысяч кубометров снега

Специалисты очищали Пионерский бульвар, улицы Коммунистическая, Сибиряков-Гвардейцев, Рабочая, Черняховского, проспект Шахтеров и другие.

Всего с начала сезона объём вывезенного с улиц Кемерова снега приближается к 1 миллиону кубометров.

15 февраля в уборке дорог задействованы 152 единицы специализированной техники, 221 дорожный рабочий, 20 фронтальных погрузчиков, 23 единицы тракторных щеток, 8 грейдеров.

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kuzbassnews.ru
15/02/2021
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