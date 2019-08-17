Заготавливать кедровые орехи можно с 20 августа

Срок заготовки кедрового ореха для собственных нужд установлен с 20 августа 2019 года до достижения общего объема ежегодного сбора кедрового ореха – 50 тонн, установленного Лесохозяйственным регламентом «Шорского национального парка».

Гражданам, проживающим на территории национального парка необходимо оформить бесплатное разрешение для заготовки кедрового ореха. Иным гражданам помимо оформления разрешения для заготовки кедрового ореха необходимо приобрести разрешительные документы на право пребывания на территории национального парка.

При сборе кедрового ореха на территории Шорского национального парка гражданин обязан:

1) не допускать негативное воздействие на природные объекты, причинение вреда плодовым лесным насаждениям, возведение навесов, сушилок, складов и других временных построек, рубку плодоносящих деревьев и срезание плодоносящих ветвей для заготовки орехов, а также заготовку кедровых шишек с применением любого повреждающего механического воздействия на кроны и стволы деревьев, за исключением случаев заготовки не крепко держащихся на деревьях созревших шишек тонкомерных кедровых сосен, при которых допускается съем плодов с ветвей крючками на шестах или сбивание их палками;

2) соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за лесами, нормы действующего законодательства о заготовке гражданами кедрового ореха для собственных нужд, об особо охраняемых природных территориях;

3) производить ежедневные отметки о заготовленном объеме кедрового ореха в Акте освидетельствования;

4) после окончания сбора ореха заготовки в течение 10 рабочих дней сдать Акт освидетельствования в Учреждение.

При установлении на территории Шорского национального парка IV или более высокого класса пожарной опасности в лесах, выдача новых Разрешений прекращается, а действие ранее выданных Разрешений приостанавливается на период до установления I – III классов пожарной опасности, сообщает пресс-служба ФГБУ «Шорский национальный парк»

Фото из открытых источников