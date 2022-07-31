Заготовка кедрового ореха

На территории Шорского национального парка установлены сроки начала заготовки гражданами кедрового ореха для собственных нужд.

С 15 августа 2022 года можно собирать полностью созревшие дары леса без вреда для окружающей среды. Сроки обозначены с учетом климатических зон и установлены Приказом ФГБУ «Шорский национальный парк» о заготовке гражданами кедрового ореха для собственных нужд на особо охраняемой природной территории. С данным документом можно ознакомиться на официальном сайте в разделе «Ведомственные акты».

Контролировать соблюдение гражданами сроков заготовки кедрового ореха будут государственные инспекторы в области охраны окружающей среды. Отделом охраны территории национального парка организовано регулярное патрулирование особо охраняемой природной территории.

Граждане, нарушившие указанные сроки возместят вред, причиненный природным ресурсам, незаконно добытая продукция будет изъята, а также последует привлечение к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.25 КоАП РФ.

Чтобы не стать нарушителем природоохранного законодательства, гражданин должен получить билет на посещение территории Шорского национального парка и разрешение на сбор кедрового ореха.

За дополнительной информацией можно обратиться в ФГБУ «Шорский национальный парк» по адресу: г. Таштагол, ул. Макаренко д. 16, или по тел. 8-38473-3-00-02.

Фото: пресс-служба, ФГБУ «Шорский национальный парк»