Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Загранпаспорт - по новым технологиям

В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» в шести отделах «Мои документы» МФЦ Кузбасса — в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Юрге, Прокопьевске и Анжеро-Судженске — введены в эксплуатацию криптобиокабины. Это специальные комплексы для сбора биометрических данных, которые позволяют принимать заявления на загранпаспорт нового образца сроком на 10 лет.

«Криптобиокабина позволяет заявителю самостоятельно сдать биометрические данные: сделать отпечатки пальцев, сфотографироваться и оформить необходимые бумаги. Здесь интегрированы цифровая фотокамера, система бестеневого освещения, сканер отпечатков пальцев, сканер документов, считыватель штрихкода, устройство, сочетающее сканер MRZ-строки (машиночитаемой зоны паспорта) и считыватель микросхем паспортов нового поколения. Все собираемые биометрические данные граждан находятся под криптографической защитой на всем пути — от момента сдачи в МФЦ до поступления на фабрику Гознак», — рассказывает министр цифрового развития и связи Кузбасса Максим Садиков.

Раньше для получения биометрического загранпаспорта необходимо было записываться на прием к сотрудникам отделов по вопросам миграции Министерства внутренних дел. Они принимают посетителей по разным графикам, не всегда удобным для граждан. Сейчас процесс станет проще, быстрее и безопаснее.

Заявитель не останется брошенным с техникой один на один — он сможет получить помощь от специалиста МФЦ, который сначала примет заявление в окне, оформит нужные бумаги, а после уже вместе с заявителем проследует к кабине, где проконтролирует процесс фотографирования и сканирования отпечатков пальцев. Это необходимо, чтобы вместо заявителя не сдал свои биометрические данные кто-то другой.

Весь путь изготовления своего паспорта можно отслеживать на портале Госуслуг. Выдача готового документа будет проводиться непосредственно в МФЦ, что значительно упростит процедуру оформления загранпаспорта для заявителей. Оплатить госпошлину на оформление документа можно непосредственно во время приема, с использованием платежной карты.

Общество
Топ
Анжеро-Судженск
Белово
Кемерово
Новокузнецк
Прокопьевск
Юрга
kuzbassnews.ru
09/07/2021
Общество
Топ
Анжеро-Судженск
Белово
Кемерово
Новокузнецк
Прокопьевск
Юрга

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новокузнечане активно празднуют 300-летие Кузбасса
Добавим, что на завтрашний день в Новокузнецке запланировано огромное количество как спортивных,...
Строительство новой инфраструктуры на курорте Шерегеш начнется в 2021 году
Строительство новых инфраструктурных и коммунальных объектов на популярном горнолыжном курорте...
Мэра Новокузнецка женщина позвала в гости на самогонку
В прямой эфир передачи «Утро с мэром» позвонила жительница Новокузнецка, горожанка выразила...
В связи с праздничными мероприятиями в Кемерове ограничат движение транспорта и парковку
В связи с проведением праздничных мероприятий в честь 300-летия Кузбасса в Кемерове для...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus