Заказное убийство и поцелуи за букет – итоги заседания экспертного совета по рекламе

25 ноября Экспертный совет при Кемеровском УФАС России обсудил рекламу букетной лавки и службы дезинсекции в областной столице. 12 человек под председательством заместителя руководителя управления Людмилы Ланцман голосовали за наличие или отсутствие нарушения. Причем это заседание, уже четвертое в текущем году, стало одним из самых интересных, по мнению присутствующих.

Первой на обсуждение вынесли рекламу цветочной мастерской, слоган которой, размещенный на павильоне в центре Кемерово, гласит: «чем круче букет, тем ниже поцелуи». Мнения совета разделились поровну. 6 экспертов признали, что образ в этой рекламе (при учете изображения девушки на плакате с цветовым акцентом на губах) непристойный.

Второй вопрос повестки дня решился более однозначно: 10 человек не посчитали рекламу службы дезинсекции на автомобиле, в которой большие слова «Заказное убийство» сопровождались ниже строкой «клопов, тараканов и др.насекомых» более мелким шрифтом, непристойной или оскорбительной.

Напомним, итоги голосования участников совета могут стать основанием для принятия решения по делу Кемеровского УФАС России. Протокол заседания будет позже размещен в разделе «Экспертный совет по рекламе».

Для справки: в соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений <…>.