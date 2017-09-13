Заместитель губернатора Кемеровской области Дмитрий Кудряшов высоко оценил готовность предприятий большой энергетики к зиме

Сегодня в Кемерове на пресс-конференции заместитель губернатора Кемеровской области Дмитрий Кудряшов рассказал журналистам кузбасских СМИ о готовности предприятий энергетики и ЖКХ к предстоящей зиме.

Дмитрий Семёнович сообщил, что осенне-зимний период 2017-2018 годов по прогнозам синоптиков будет холодным. Несмотря на это, «Кузбасс будет с теплом, водой и электроэнергией».

Оценивая состояние электросетевого комплекса, заместитель губернатора отметил, что благодаря заключенному в конце 2016 года соглашению администрации региона с «Россети», сейчас на юге области проходит реконструкция сетей напряжением 110 киловольт.

- МРСК Сибири взяла на себя повышенные обязательства и завершит реконструкцию не в 2018 году, как планировалось, а уже в этом году, - подчеркнул он.

Дмитрий Кудряшов также отметил, что в рамках подготовки к зиме одной из приоритетных задач было проверить готовность к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации. В этой части были проведены совместные тренировки аварийно-восстановительных бригад, заключены соответствующие соглашения. Все это позволит минимизировать неудобства для жителей и предприятий.