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Заместитель министра РФ Андрей Черезов в Кемерове провел совещание по подготовке СФО к зиме

Главный инженер «Россети» Дмитрий Гвоздев и генеральный директор «МРСК Сибири» (дочерняя компания «Россети») Виталий Иванов приняли участие в заседании Правительственной комиссии под председательством замминистра энергетики РФ Андрея Черезова. Главной темой совещания в Кемерове стала подготовка субъектов электроэнергетики Сибирского федерального округа к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2017-2018 годов. 

В ходе совещания руководители региональных штабов и представители крупнейших энергетических компаний доложили о выполнении основных производственных программ, мероприятиях по повышению надежности электроснабжения и проинформировали о существующих проблемных вопросах.

Главный инженер ПАО «Россети» Дмитрий Гвоздев рассказал, что основные проекты годовой ремонтной программы компании уже выполнены более чем на 80%. Особое внимание уделялось превентивным мероприятиям по снижению нарушений, связанных с погодными явлениями. 

Заместитель министра энергетики РФ отметил, что результаты проведенной энергокомпаниями работы и их готовность к работе предстоящей зимой будут проверены  соответствующими комиссиями Минэнерго России, в которые войдут, в том числе, и представители региональных органов власти всех субъектов СФО. На сегодня графики работ по подготовке к холодам выдерживаются.

 — В Кузбассе готовность к осенне-зимнему периоду довольно высокая. Повышению надежности здесь традиционно уделяется большое внимание, – подчеркнул Андрей Черезов.

Среди достижений заместитель министра отметил реализацию соглашения между компанией  «МРСК Сибири» и администрацией Кемеровской области, которое дало возможность реконструировать объекты электросетевой инфраструктуры, в том числе для повышения надежности электроснабжения высококатегорийных потребителей   

Андрей Черезов поручил компаниям и региональным штабам обеспечить особый контроль за надежным функционированием объектов электроэнергетики, уделить особое внимание вопросам проведения проверок готовности к работе в осенне-зимний период, формировать соответствующие программы по повышению надежности энергоснабжения. 

В заседании Правительственной комиссии приняли участие представители Минэнерго, Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО, Ростехнадзора, МЧС, МВД, Генеральной прокуратуры, руководство региональных штабов СФО.

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kuzbassnews.ru
14/09/2017
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