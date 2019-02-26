Заместителем начальника Западно-Сибирской железной дорогой в Кузбассе назначен Евгений Вейде

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги по Кузбассокму территориальному управлению, Евгений Вейде родился в 1982 году в поселке Троицкое Кочковского района Новосибирской области.

В 2004 году окончил Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте». Трудовую деятельность начал сигналистом на станции Кемерово-Сортировочное Кузбасского отделения ЗСЖД. Потом здесь же занимал должности: оператор, дежурный станционного поста централизации, маневровый диспетчер и заместитель начальника станции.

С 2008 по 2011 годы Евгений Вейде трудился начальником станций Топки и Междуреченск, затем – заместителем главного ревизора ЗСЖД по безопасности движения поездов по Алтайскому региону. С декабря 2013 года работал заместителем начальника ЗСЖД по Алтайскому территориальному управлению.