Замгенерального прокурора России Дмитрий Демешин и Губернатор области Сергей Цивилев провели прием жителей Кузбасса

16 декабря 2022 года, спустя год, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин совместно с Губернатором области Сергеем Цивилевым вновь в городе Белово Кемеровской области – Кузбасса провел личный прием граждан, в том числе с использованием средств видеосвязи.

В приеме участвовали прокурор региона Александр Блошкин, прокуроры и главы муниципалитетов тех городов и районов, откуда обратились граждане.

Всего обратились 27 жителей из городов Белово, Березовский, Гурьевск, Кемерово, Мыски, Междуреченск, Прокопьевск, Таштагол, Юрга, а также поселков, расположенных в Ижморском, Крапивинском, Таштагольском, Яйском и других муниципальных округах области.

Поводом для обращения к заместителю Генерального прокурора России послужили проблемы с предоставлением жилых помещений лицам из числа детей-сирот, наличием несанкционированных свалок и непринятием органами власти мер к их своевременной ликвидации, ненадлежащим содержанием тротуаров и дорог в зимний период.

Жители области сообщили прокурору о нарушениях законодательства в отношении несовершеннолетних, несоблюдении требований антитеррористической защищенности в образовательной организации, нарушении права на получение досрочной страховой пенсии по старости, трудового законодательства, а также требований промышленной безопасности на шахте «Усковская».

Кемеровчане пожаловались также на непредоставление благоустроенного жилого помещения взамен аварийного, отсутствие контейнерных площадок и освещения на улицах, несвоевременный вывоз мусора, непроведение текущего ремонта подъездов в многоквартирных домах, отсутствие доступности социального объекта для инвалидов, ненадлежащую работу судебных приставов-исполнителей и другое.

Количество обращений и вопросы, с которыми граждане обращаются к прокурору, свидетельствуют об уровне доверия граждан к органам прокуратуры.

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин поручил прокурору области провести проверки по всем доводам обращений, принять меры к защите нарушенных прав, используя весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Разрешение обращений взято на контроль управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.

Фото: прокуратура Кемеровской области