Замгенерального прокурора России Дмитрий Демешин провел личный прием граждан в Кузбассе

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин провел личный прием граждан в городе Кемерово, в том числе в режиме видеосвязи. В нем приняли участие прокурор области Александр Блошкин, прокуроры соответствующих городов и районов, главы муниципалитетов.

Поводом для обращения жителей городов Анжеро-Судженск, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Топки, а также Чебулинского и Яйского муниципальных округов послужили вопросы ненадлежащего оказания коммунальных услуг, обеспечения жильем, лекарственными препаратами, безопасности дорожного движения пешеходов и другие.

Так, например, жительница Анжеро-Судженска обратилась к заместителю Генерального прокурора России в связи с длительным неисполнением решения Анжеро-Судженского городского суда о предоставлении ей вне очереди благоустроенного жилого помещения взамен аварийного.

Инвалид из Новокузнецка пожаловался на отсутствие в аптечных учреждениях бесплатных лекарственных препаратов, и просил оказать помощь в организации надлежащего лекарственного обеспечения в городе и возврате денежных средств, потраченных на приобретение лекарств.

Об отсутствии уличного освещения и мест парковки для инвалидов сообщили жители Чебулинского и Яйского муниципальных округов.

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин поручил Александру Блошкину организовать и провести проверки по всем доводам обращений, при наличии оснований принять полный комплекс мер в целях защиты прав граждан. Разрешение обращений взято на контроль управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.

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