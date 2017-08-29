Замначальника миргационной полиции Междуреченска задержан за взятку

В отношении заместителя начальника отдела миграционный службы Междуреченска возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.
В августе этого года страж порядка за 50 тысяч рублей предложил местному предпринимателю скрыть информацию о нарушении миграционного режима.
О полученном предложении предприниматель сообщил в УФСБ России по региону. При передаче денег полицейский был задержан.
В настоящее время в отношении 48-летнего заместителя начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Междуреченску возбуждено дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).
29/08/2017
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