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Занятие по ГО и ЧС в Тяжине

В Белом зале администрации Тяжинского муниципального района прошло заключительное в этом году занятие по теме «Оказание первой помощи пострадавшим».
Подготовка населения по направлениям гражданской обороны проводится на всех уровнях от любого объекта экономики до государства в целом. На территории Тяжинского района данная работа также проводится ежегодно. Одним из пунктов районного плана является обучения различных групп населения, работников предприятий и организаций выполнению мероприятий по гражданской обороне в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Для обучения населения района привлекаются различные специалисты, в том числе и преподаватели Кемеровского объединенного учебно-методического центра по ГО и ЧС, сейсмической и экологической безопасности. Центр проводит обучение более чем по сорока направлениям категорий слушателей. Тяжинский район на протяжении уже нескольких лет сотрудничает с этим учебным заведением. Специальные удостоверения по различным направлениям гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций уже получили более ста слушателей.
Подводя итоги 2017 учебного года по направлению гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, главный специалист администрации Тяжинского муниципального района Александр Николаевич Клещик от лица жителей района и районной администрации поблагодарил преподавательский состав Кемеровского объединенного учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности за тесное сотрудничество, качественное преподавание, готовность организовать обучение по месту проживания населения. Также А. Н. Клещик передал в рабочую библиотеку КОУМЦ по ГО и ЧС двухтомник Олега Викторовича Костюнина «История земли Тяжинской», подписанный автором.
В ответном слове преподаватель центра, кандидат биологических наук Ирина Викторовна Кулиничева заверила слушателей в том, что книга будет использована, как дополнительный учебный материал и позволит более интересно и содержательно знакомить слушателей других районов Кемеровской области с историей Тяжинского района.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/12/2017
Образование
Тяжин
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