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Зарегистрирована новая вакцина против бешенства диких плотоядных животных.

 

В 2022 году подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» зарегистрировал новую вакцину против бешенства диких плотоядных животных «Ферарабивак». Она представляет собой брикет-приманку, изготовленноую из продуктов, съедобных для плотоядных. Внутрь приманки заключена капсула с аттенуированным штаммом вируса бешенства. В качестве биомаркера для контроля поедаемости препарата в состав приманки включен антибиотик тетрациклинового ряда.

Вакцина относится к фармакотерапевтической группе иммунобиологических лекарственных препаратов ивызывает формирование иммунного ответа у диких плотоядных животных к вирусу бешенства через 21 сутки после однократного применения продолжительностью 12 месяцев. Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

Срок годности препарата 12 месяцев от даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.

Вакцина «Ферарабивак» предназначена для оральной иммунизации диких плотоядных животных (лисиц, енотовидных собак, песцов) против бешенства на неблагополучных и угрожаемых по бешенству территориях.

Противопоказания к вакцинации животных на неблагополучных и угрожаемых по бешенству территориях отсутствуют. Применение препарата в установленной дозировке является безвредным для беременных животных, для животных в период лактации, для потомства животных.

Общество
kuzbassnews.ru
11/07/2022
Общество

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