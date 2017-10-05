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Зарядись и улыбнись

Специалисты филиала «МРСК Сибири»  – «Кузбассэнерго - РЭС» приняли участие в интерактивном практическом уроке по безопасности, который сотрудники ООО «Газпром трансгаз Томск» совместно с МЧС России по Кемеровской области провели для учащихся школы № 45 г. Кемерово в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместеярче .

Большая территория предприятия Газпром на время превратилась в полигон для прохождения «безопасного маршрута». Оказание первой медицинской помощи для пострадавшего, увлекательная экскурсия по лабораториям и производственным объектам, локализация «пожара» совместно с сотрудниками МЧС – ребята прошли огонь, воду и медные трубы, чтобы на практике проверить знания, которые они получают на школьных уроках ОБЖ.

Хорошим «спортивным» настроением с юными спасателями и сотрудниками газовой компании поделился главный корпоративный персонаж «МРСК Сибири» робот Вольтик. «Зарядись и улыбнись» - именно под таким жизнеутверждающим девизом обаятельный робот начал свою зарядку. Энергичная музыка и несложные упражнения от инструктора и Вольтика заставили спортсменов улыбнуться, ну и согреться, конечно.

«Подобные уроки по правилам безопасного поведения мы организуем ежегодно, причем, в них принимают участие и школьники старших классов, и сотрудники нашей организации, - рассказывает инженер ПО ГО и ЧС  Константин Шипилов. – Любая теория отлично закрепляется благодаря практическим навыкам, особенно если мероприятия проходят в такой увлекательной форме».  

Яркая зарядка с Вольтиком как предупреждение для ребят: «Внимание! А ты осторожен вблизи энергообъектов?». Подробную информацию о том, как дети должны вести себя рядом с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями, ребята получают из тематических уроков, которые энергетики регулярно проводят в течение года. А корпоративные раскраски, расписания для уроков, закладки и магниты помогают закрепить полученные знания.

Общество
kuzbassnews.ru
05/10/2017
Общество
Новости Кузбасса

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