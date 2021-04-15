16 апреляв 11-00 в ГАУК «Кузбасскино» пройдет заседание киноклуба «Калина красная» в рамках празднования Дня Победы.

На встрече для участников Совета ветеранов Заводского района г. Кемерово состоится вручение медалей «Дети войны» и награждение дипломами участников и победителей Всероссийского телевизионного конкурса видеороликов «Мое детство война».

В августе 2020 года сотрудники ГАУК «Кузбасскино» приняли участие во всероссийском конкурсе видеороликов «Мое детство война», организатором которого выступила общероссийская организация «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи» при поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации.

Во всероссийской акции по сохранению видеовоспоминаний детей войны приняли участие жители более чем 70 регионов России. Кемеровская область заняла четвертое место — 88 видеовоспоминаний. Также организаторы съемок кинозал «Кузбасскино», представил на конкурс 6 видеороликов о земляках-детях войны. И по итогам акции в Сибирском федеральном округе было определено четыре победителя.

В завершении встречи состоится презентация нового альбома заслуженного работника культуры России, барда, автора и исполнителя авторской песни Виктора Никифоровича Егорова «Судьба мне подарила Русь».

Подробности и дополнительная информация по телефону 36-43-69, на сайте и социальных сетях ГАУК «Кузбасскино».