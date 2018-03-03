Защита исследовательских проектов в Тяжине

В Тяжинском информационно-методическом центре состоялась защита исследовательских проектов школьников по технологии и биологии.

Ребята изучили ряд вопросов: «Вреден или полезен шоколад?», «Как не навредить себе лекарственными препаратами?», «Как правильно выбрать комнатные цветы?», «Что должен знать повар-кондитер?»

Ученицы 8 класса Тяжинской средней школы № 1 Полина Гривнак и Юлия Шагондина провели исследование шоколада. Они доказали, что это не только всеми любимое лакомство, но и полезный продукт, способный в дозированном объёме излечивать от разных заболеваний. С руководителем проекта «Шоколад лакомство или лекарство» учителем технологии Светланой Владимировной Крохиной, исследовательницы проанализировали состав шоколада, продаваемого в магазинах райцентра, и пришли к выводу: настоящего, полезного шоколада на прилавках нет.

Ученица 6 класса Тяжинской средней школы № 1 Екатерина Рахманова в исследовательской работе «Лекарство – польза или вред» (руководитель, учитель биологии ТСШ № 1 Зинаида Николаевна Колокоцкая), подробно рассказала что нужно делать, чтобы лекарства не навредили человеку. Школьница провела опрос среди одноклассников и их родителей и выяснила, что большинство при выборе лекарств, слушают советы знакомых и рекламу, а не обращаются к врачу. Екатерина разработала памятку правил об использовании лекарственных препаратов.

Интересный и «вкусный» проект «Я мечтаю стать кондитером» представила на суд жюри и зрителей ученица 8 класса Тяжинской средней школы № 2 Юлия Лесина. Она подробно изучила историю и особенности профессии. Исследовательница посетила мастер-класс в Тяжинском агротехникуме. Юлия, решив стать кондитером, изучает азы мастерства на уроках технологии у руководителя проекта Татьяны Михайловны Демидковой. Исследовательница предложила присутствующим продегустировать десерт «мармеладные ягодки», изготовленный своими руками.

Ученица 6 класса Тяжинской средней школы № 2 Анна Мотыш рассказала о том, как вырастить растения на окне. Её проект «Комнатные растения в интерьере» это не только теоретическое изучение материала, но и практическое его применение. Анна придумала дизайн оформления классного кабинета комнатными цветами и воплотила его в жизнь под руководством Т. М. Демидковой.

По решению жюри все участницы очной защиты стали победителями и лауреатами в разных номинациях.