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Завершается строительство детского сада «Академия детства» в Осинниках

Учреждение рассчитано на 140 мест, в том числе 60 ясельных.

Благодаря нему в городе будет ликвидирована очередь для детей от года до трех лет.

Открытие запланировано на конец марта.

Особенностью детского сада «Академия детства» станут «факультеты» и «лаборатории» — обучающие комплексы, где дети в игровой форме смогут проводить эксперименты, опыты, получать начальные естественно-научные знания. Так, в космической «лаборатории» малыши будут изучать строение солнечной системы, планеты, звезды. Проект «Первые шаги в медицину» позволит ребятам получить представление о работе врачей. Наставниками дошкольников станут учащиеся «Школы Гиппократа» и медицинские работники города.

На территории расположена детская метеорологическая станция. Воспитанники смогут отслеживать погоду, измеряя атмосферное давление, температуру и влажность воздуха, уровень осадков. На закупку дополнительного исследовательского оборудования из местного бюджета выделили около 14 млн рублей.

Также в детском саду есть просторные группы с большим количеством игрушек, медицинский кабинет, кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога. На первом этаже расположена прачечная с сушильным и гладильным цехами, кладовая чистого белья. Для игр и занятий на свежем воздухе обустроены открытые площадки с верандами и спортивно-игровые комплексы. Есть специальная зона, где родители смогут оставить коляску или детский велосипед.

В строительство детского сада вложено более 189 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 135, 6 млн рублей, из областного бюджета — 53,7 млн рублей. Строительные работы завершены, сейчас оформляется лицензия на ведение образовательной деятельности. Открытие «Академии детства» запланировано на конец марта.

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kuzbassnews.ru
27/02/2021
Образование
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Новости Кузбасса

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