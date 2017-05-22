Завершено расследование по факту некачественной питьевой воды в Тайге

В Тайге завершено расследование уголовного дела, по факту подачи в дома тайгинцев воды с марганцем и фенолом.

В отношении генерального директора и главного инженера МП «Водоканал» возбуждено уголовное дело В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет), ч. 1 ст. 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей).

В январе 2017 года из кранов в домах тайгинцев начала течь мутная и дурно пахнущая вода.

Свои опасения и предположения они описали на одном из интернет-сайтов.

Образцы питьевой воды следствие направило на химическое исследование, которое показало, что предельно допустимая концентрация марганца и фенола в подаваемой населению питьевой воде превышена.

В ходе предварительного следствия установлены должностные лица, ответственные за подачу питьевой воды населению, а также лица, контролирующие ее качество. Выяснилось, что должностные лица допустили подачу в распределительную сеть г. Тайги питьевой воды для населения Тайгинского городского округа, не соответствующей требованиям ФЗ. Директор, будучи обязанным информировать население и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению опасности, достоверно зная, что холодная вода, подаваемая в распределительную сеть жилого фонда, не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, скрыл информацию о факте того, что вода является непригодной для употребления в пищу. В муниципальном предприятии, занимающемся водоснабжением населения, была изъята необходимая документация. Назначено и проведено более 25 исследований проб воды, взятых в различных частях города и различный период времени. Установлено 8 потерпевших, четверо – в возрасте до 6 лет. Допрошены свидетели, работники предприятия. Тайгинским городским судом генеральный директор МП «Водоканал» отстранен от должности. Уголовное дело направлено в суд.