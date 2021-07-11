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Завершены работы на участке трассы Р-255 «Сибирь» на подъезде к городу Кемерово

Это первый объект программы ремонта - 2021, введенный в эксплуатацию ФКУ «Сибуправтодор».

В течение полутора месяцев на 4-километровом отрезке трассы Р-255 с 294 по 298 км уложили новый выравнивающий слой и защитное тонкослойное покрытие из битумно-минеральной смеси. Технология позволяет
устранить небольшие дефекты на проезжей части, обеспечить необходимый уровень ровности и коэффициент сцепления, продлить межремонтный срок. Одновременно укрепили обочины и нанесли горизонтальную дорожную разметку.  

Продолжаются ремонтные работы ещё на семи участках трассы Р-255 в границах Кузбасса, включая обход города Юрги, а также на трех мостовых сооружениях: путепроводе через железную дорогу на км 224, мостах через реки Стрелино на км 213 и Лебяжью на 42 км Подъезда к Томску. Общая протяженность отремонтированных участков по итогам сезона составит 60 км, сообщает ФКУ «Сибуправтодор». 

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kuzbassnews.ru
11/07/2021
Общество
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