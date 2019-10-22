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Завершился чемпионат области по шашкам

18-20 октября в Мысках прошел областной чемпионат по шашкам среди мужчин и женщин.

В соревнованиях приняли участие 31 спортсмен из Новокузнецка, Междуреченска, Белова, Мысков и Прокопьевска.

В категории «Классическая игра в русские шашки» победу среди мужчин в высшей лиге одержал Владимир Вавилов (Новокузнецк), среди женщин – Нина Соскина (Прокопьевск). II место – у Алексея Бекренева (Мыски) и Анастасии Громовой (Прокопьевск), III место заняли прокопчане Иван Чирков и Анастасия Велигурова.

В первой лиге I место заняли Захар Ларин, Александра Комарова (Прокопьевск), II место – Виктор Бекренев (Мыски), Ольга Комарова (Прокопьевск), Василия Шапов и Вера Маскалева из Мысков – на III месте.

Первое место по быстрой игре и молниеносной игре в русские шашки среди мужчин занял Александр Балякин (Новокузнецк), среди женщин победу одержала Анастасия Громова (Прокопьевск). II место заняли Алексей Бекренев (Мыски) и Александра Комарова (Прокопьевск), на III месте – Алмаз Маннапов и Анастасия Велигурова (Прокопьевск).

В молниеносной игре победу взяли Алексей Бекренев (Мыски), Анастасия Громова (Прокопьевск). II место – у Ивана Чикрова и Анастасии Велигуровой (Прокопьевск), III заняли Юрий Толоманов (Новокузнецк), Александра Комарова (Прокопьевск).

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Спорт
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kuzbassnews.ru
22/10/2019
Спорт
Белово
Мыски
Новокузнецк
Прокопьевск
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