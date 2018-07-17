Заявление на шахтерскую доплату теперь можно подать через сайт ПФР

В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущены новые сервисы, связанные с предоставлением двух государственных услуг: назначением профессиональных доплат к пенсии бывшим работникам гражданской авиации и угольной промышленности, а также назначением дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги. Подать заявления на указанные виды выплат Пенсионного фонда теперь можно в электронной форме через сайт ПФР, используя сервисы личного кабинета.

Правом на профессиональную доплату к пенсии пользуются члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, включая пилотов, штурманов, бортовых инженеров и механиков, а также работники организаций угольной промышленности, к которым, например, относятся подземные горнорабочие, проходчики, забойщики и машинисты горновыемочных машин и механизмов. Профессиональную доплату к пенсии сегодня в Кузбассе получают 413 бывших пилотов и других членов летных экипажей, а также 28225 работников угольной отрасли.

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и заслуги назначается Героям России и Советского Союза, гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом Трудовой Славы, олимпийским чемпионам и некоторым другим гражданам.

Дополнительное материальное обеспечение в Кемеровской области предоставляется 201 человеку.