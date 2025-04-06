Здоровая мама - здоровый малыш

Чтобы ребенок родился здоровым нужно обратить внимание на здоровье будущей мамы до наступления беременности - утверждают врачи - гинекологи Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова.

"Перед планированием беременности женщине нужно пройти медицинский осмотр, сдать анализы, - рассказывает заведующая женской консультацией N 1 НГКБ N 1 Юлия Олеговна Игнатьева. - Если есть хронические заболевания, особенно пиелонефрит, сахарный диабет, сердечно – сосудистые заболевания, то необходимо пройти полный курс лечения и только потом планировать беременность.

За 3 месяца до зачатия нужно отказаться от вредных привычек – курения, употребления алкоголя".

Будущей маме необходимо пройти обследование на инфекции, передаваемые половым путем – ИППП – хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, вирус герпеса, цитомегаловирус, сифилис, гонорея, трихомониаз. Эти инфекции вызывают врождённые пороки развития у ребенка, преждевременные роды, выкидыши.

Счастливое материнство начинается с заботы о своем здоровье!

Пресс -служба НГКБ N 1 (фото).