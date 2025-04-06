Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Здоровая мама - здоровый малыш

Чтобы ребенок родился здоровым нужно обратить внимание на здоровье будущей мамы до наступления беременности - утверждают врачи - гинекологи Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова. 

"Перед планированием беременности женщине нужно пройти медицинский осмотр, сдать анализы, - рассказывает заведующая женской консультацией  N 1 НГКБ N 1 Юлия Олеговна Игнатьева. - Если есть хронические заболевания, особенно пиелонефрит, сахарный диабет, сердечно – сосудистые заболевания, то необходимо пройти полный курс лечения и только потом планировать беременность.

За 3 месяца до зачатия нужно отказаться от вредных привычек – курения, употребления алкоголя". 

Будущей маме необходимо пройти обследование на инфекции, передаваемые половым путем – ИППП – хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, вирус герпеса, цитомегаловирус, сифилис, гонорея, трихомониаз. Эти инфекции вызывают врождённые пороки развития у ребенка, преждевременные роды, выкидыши.

Счастливое материнство начинается с заботы о своем здоровье!

Пресс -служба НГКБ N 1 (фото). 

Здоровье
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/04/2025
Здоровье
Новокузнецк

Популярное за месяц
Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту сброса сточных вод на почву в районе угольного разреза
В Международный женский день в Кузбассе родились 37 малышей
Более 3 тысяч деревьев высадят школьники в память о кузбасских воинах к 80-летию Победы
Подведены итоги региональных отборочных туров фестиваля-конкурса «Танцуй, Сибирь!»
Суд в Кузбассе решил взыскать компенсацию морального вреда в пользу детей, покусанных собаками
Школа на 250 мест открылась в Гурьевском округе после модернизации
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus