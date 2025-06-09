Здоровье детей в приоритете

Врачи отделения реабилитации для детей Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 оказывают медицинскую помощь сотням юных пациентов.

В дневном стационаре медицинскую помощь получают дети с неврологической патологией: энцефалопатией, последствиями родовой травмы, воспалительных заболеваний центральной и периферической нервной системы; вегето-сосудистой дистонией; последствиями травм головного и спинного мозга; неврологическими проявлениями остеохондроза позвоночника; нарушениями функции желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы; органов дыхания; нарушениями осанки, сколиозом, плоскостопией.

В арсенале медиков медикаментозная терапия, физиолечение, мануальная, кранио-сакральная и висцеральная терапии; лечебная физкультура и массаж. В программу развивающего обучения входит тестирование по прикладной кинезиологии. С детьми, имеющими задержку психомоторного и речевого развития, проводятся индивидуальные и групповые занятия по развитию речи и формированию мелкой моторики.

"Для направления в дневной стационар восстановительного лечения необходимы выписка из стационара или направление от участкового врача-педиатра, справка о карантине, страховой полис обязательного медицинского страхования, а также амбулаторная карта ребенка, общий анализ крови и общий анализ мочи", - рассказывает заведубщая отделением Марина Петровна Ломакина.

Пресс-служба НГКБ N 1 (фото).