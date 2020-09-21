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Зеленая волна РУСАЛа в Кузнецком районе

В Единый день посадки деревьев  компания РУСАЛ организовала в Саду Алюминщиков, расположенном в Кузнецком районе Новокузнецка, сразу два экологических мероприятия.

В рамках корпоративной акции по озеленению «Зеленая волна», которая проходит во всех городах присутствия РУСАЛа, сотрудники Новокузнецкого алюминиевого завода - корпоративные волонтеры и члены Рабочего Совета предприятия вместе с жителями Кузнецка высадили нааллеях и дорожках парка 60 саженцев яблони и рябины. А по Соглашению РУСАЛа с Правительством Кузбасса о социально-экономическом сотрудничестве в Саду алюминщиков была создана Аллея первоклассников. 50 саженцев яблонь на ней высадили учащиеся школ Кузнецкого района со своими родителями.

- Мы благодарим компанию РУСАЛ за последовательное, ежегодное озеленение города и участие в социально значимых акциях, - сказала председатель комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации г. Новокузнецка Ирина Савина.

 

- Озеленению и благоустройству городских пространств РУСАЛ уделяет большое внимание. Сотрудники заводов Компании регулярно участвуют в корпоративных, городских и всероссийских экологических акциях. Еще одна акция по высадке деревьев в Кузнецком районе пройдет 25 сентября, - отметил директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности НкАЗа Александр Яковлев. 

Экология
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
21/09/2020
Экология
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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