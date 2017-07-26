Вниманию молодежи и взрослых пользователей Модельной библиотеки семейного чтения с. Сарбала Калтанского городского округа представлена выставка «Женские лица российской прозы», которая рассказывает о наших современницах – представительницах литературы, чье творчество и талант держит читателей в своей власти до последней страницы, до книжной корки…

Виктор Гюго однажды изрёк такую фразу, которая впоследствии стала довольно-таки известной: «Вы созерцаете звезду по двум причинам: потому, что она сверкает, и потому, что она непостижима. Но рядом с вами – сияние более нежное и тайна более глубокая: женщина». Безусловно, он был прав!

Исстари так повелось, что первооткрывателями, корифеями и титанами во всех сферах человеческой деятельности считаются мужчины. Но, как ни странно будет это услышать мужчинам, но многие направления науки, искусства, и даже техники не были бы открыты, если бы не женщины. Так и на литературном поприще, заслуги представительниц слабого, но сильного духом пола, очень даже значительны. Вспомним хотя бы такие известные имена талантливейших женщин–писательниц, как Шарлотта Бронте, Агата Кристи, Жорж Санд, Этель Лилиан Войнич и другие. В современной российской прозе женщины также играют заметную роль, и всех известных имён не перечислить.

На выставке в Модельной библиотеке семейного чтения с. Сарбала представлены произведения российских писательниц разных жанров (любовный роман, детектив), но любое их них – это прекрасный язык, хитроумные повороты сюжета, вдумчивая неспешность, гуманизм. Читаемые запоем эти и другие произведения российских писательниц: Устиновой, Марининой, Вильмонт, Донцовой, Веденской, Андреевой, Берсеневой и других, произведения которых не вместило пространство выставки, многим кажутся жизненными, настораживающими и расслабляющими одновременно, потому они и пользуются неизменным спросом у молодых и взрослых пользователей библиотеки. Безусловно, современная литература не была бы собой, не будь таланта и творчества, представленных на выставке женских лиц российской прозы.