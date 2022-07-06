Жильцов загоревшегося многоквартирного дома эвакуировали росгвардейцы

В Прокопьевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии старший сержант Иван Христофоров и сержант Степан Сабадин вывели в безопасное место жильцов 5-этажки, в одной из квартир которой произошло возгорание.

В вечернее время на маршруте патрулирования росгвардейцы увидели задымление на четвертом этаже жилого дома по улице Шишкина. Правоохранители доложили о происшествии в дежурную службу, вызвали на адрес пожарный расчет и приступили к оповещению жильцов. Всего было эвакуировано 20 человек. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Обеспечив охрану имущества до возвращения хозяев, росгвардейцы вернулись на маршрут патрулирования.

Фото: Росгвардия